فيديو: هكذا خاطب قرداحي اللبنانيين الذين يرون فيه رمزا وطنيا

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم قال قرداحي: لما قلت البيان واعلنت استقالتي بعد تحيتهم قلت لهم انني لم ولن اخذلهم ان اقدر موقفهم واشكرهم على هذا الموقف المشرف، وهو موقف الشرفاء، كل الذين وقفوا معي وهم ملايين في لبنان وفي العالم العربي كله، ولكن حان الوقت ان نعطي المجال من اجل لبنان، ان لبنان يتحلل ويغرق بشكل نهائي ويغرق تحت سابع ارض لبنان بحاجة الى اكسجين حتى يعود يتنفس، لبنان يموت، اذا انا كنت العقدة لذا لا اريد ان يموت وطني لهذا قلت لاستقيل.

وأشار قرداحي الى أن :" الضغوط عليه جراء الحملة الاعلامية الشعواء بكل وسائل التواصل الاجتماعي، بكل المواقع الالكترونية بمحطات لبنانية، وغير لبنانية، خليجية او غيرها، كانت هناك حملة مركزة جدا واصبح هذا الاعلام الذي لديه حول في النظرة ان كل ازمة لبنان سببها جورج قرداحي، اذ ارتفع الدولار في لبنان يقولون سبب الارتفاع يكمن في أن جورج قرداحي لم يستقيل، اصبحت هو المسؤول عن تبخر اموال المذيعين و عن السرقات التي حصلت في لبنان، بقى القليل حتى يحملوني مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

هذا وستبث المقابلة كاملة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في التوقيت الآتي:

بتوقيت طهران: 20:03

بتوقيت غرينتش: 16:33

بتوقيت مكة المكرمة: 19:33