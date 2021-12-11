قرداحي يكشف سبب الحملات التي انهالت عليه بعد تسلمه الحقيبة الإعلامية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص" أكد قرداحي:"اعتبر الموضوع موزع فمنهم من باب الحسد ان قرداحي وصل الى نجومية معينة ، وهناك من اخذ علي مواقفي السابقة والحالية، مواقفي من سوريا من المقاومة من الكثير من المواقف لذلك اول ما بدأوا الحملة، اصبحوا يقولون انني "وديعة سوريا في لبنان" "وديعة الرئيس بشار الاسد في هذه الحكومة" الى ما هنالك، وهناك من خاف من مستقبلي، كونني أتمتع بشعبية كبيرة في لبنان وفي خارج لبنان، لدي رمزتي وخلفيتي وتاريخي الاعلامي".

واستطرد قرداحي قائلا:" لذلك ممكن ان اشكل خطر في السياسة، اذا كنت اريد ان اترشح في الانتخابات النيابية في منطقة معينة ممكن وجود فرق، ممكن ان اكون مطروح لمناصب اكبر، لهذا هم يريدون تهميشي قائلين:" لنهشمه بما أوتينا من قوة حتى ينزاح من الطريق، وجاءت الظروف".

وأضاف قرداحي:"انهم يعتقدون انهم باستقالتي قد انتصروا، لكن ان اعتبر نفسي انا الذي انتصرت بما جمعت وشكلت لنفسي من حالة وطنية، ومن حالة سيادية في هذا الوطن، ومن حالة لها كرامة في العالم العربي".

واعتبر قرداحي:" عندما نرى الناس المؤيدين الذين وقفوا معي في لبنان، وفي العالم العربي هم بالملايين، اذا كانت شعبيتي من قبل تقدر100 مليون فالان اصبحت300 مليون".

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