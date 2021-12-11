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هل يندم قرداحي على مواقفه تجاه سوريا والمقاومة؟

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزيرُ الاعلامِ اللبناني المستقيل جورج قرداحي بأنه غير نادم على مواقفه الثابتة تجاه المقاومة، وموقفه مع سوريا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص" اعتبر قرداحي: "انا رجل اؤمن بالمبادئ والقناعات والثبات في الرأي، لذا عندما اتخذت موقفي تجاه المقاومة التي كانت تضحي بدماء شببابها لتحرير الجنوب، لتحرير عرسال وللدفاع عن البنان في سوريا، كان موقفي مبني على عقل، ومبني على تقييم واضح وشجاع وثابت لهذه التضحيات.

وأضاف قرداحي:" هؤلاء ابناء بلدي، المقاومة التي تحارب في الجنوب وفي عرسال وتدافع عن لبنان في سوريا، لانها لم تكن تدافع عن سوريا فقط انما عن كل لبناني موجود على ارض لبنان، وعن كل طوائف لبنان وليس فقط عن الطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون، لذا انا عندي قناعات ثابتة وراسخة".

وبخصوص موقفه تجاه سوريا قال قرداحي:" كما قناعتي بالنسبة لسوريا عندما وقفت سوريا بوجه هذه الحرب الكونية عليها، وهي حرب مغرضة، وكانت واضحة العناصر والاهداف، وقفت وبثبات ومازلت على موقفي، ولست نادمًا ابدا عن اي موقف اتخذته لان بعد مرور الوقت على سبيل المثال في موقفي اتجاه سوريا كل الناس اعطت الحق لين واليوم بعد عودة العرب الى سوريا".

ونوه قرداحي:"اعتبر انه وصلني حقي، لاني منذ البداية قلت ان هذه المؤامرة على سوريا سوف تتكسر على اسوار دمشق وقد تكسرت، والان عادوا جميعا الى اسوار دمشق حاملين الورود، لذا لست نادما بالعكس".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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