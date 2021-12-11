هزائم السعودية وقصة العتيبي المتهم بقتل خاشقجي

العالم - المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على تعرض العاصمة السعودية الرياض للقصف والطائف نجران وعسير وجيزان، وتم استعراض تصريح العميد يحيى سريع يوضح قصف تلك المدن.

كما يسلط البرنامج الضوء على موضوع الأمن والأمان في السعودية وشعور المواطن السعودي بانه غير محمي وانه ليس بخير لا بداخل منزله ولا بخارجه.

ويناقش البرنامج ما ضجت به الاخبر عن اعتقال السلطات الفرنسة للسعودي خالد العتيبي أحد المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي وبعد تدخل السفارة السعودية نفت أنه الشخص المطلوب.

ويناقش برنامج"المحميات" قصة وصول ولي العهد محمد بن سلمان لحلبة سباق فورمولا وان في جدة". وتلميع صورة السعودية في ظل انتهاكها لحقوق الانسان.

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