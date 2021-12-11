سفير الاحتلال في البحرين لبحث 'صهينة' القطاع التعليمي

العالم- البحرين

ورحبت الأمين العام بالسفير الصهيوني المعين لدى المملكة، وأعربت عن تقديرها لما تشهده علاقات الصداقة بين البحرين والكيان من تطورٍ في شتى الصعد، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في مختلف أوجه التعاون- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأكد السفير الصهيوني حرص الكيان المحتل، على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين على كافة المستويات.

وكانت «رنا عيسى الخليفة»، قد شاركت في إضاءة ما يُعرف بشمعدان «عيد الحانوكا» اليهودي، وبحضور السفير الصهيوني «إيتان نائيه»، الذي وصل إلى البلاد بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.