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سفير الاحتلال في البحرين لبحث 'صهينة' القطاع التعليمي

سفير الاحتلال في البحرين لبحث 'صهينة' القطاع التعليمي
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اجتمعت الأمين العام لمجلس التعليم العالي «رنا عيسى الخليفة»، مع أول سفيرٍ للكيان الصهيوني لدى البحرين «إيتان نائيه»، واستعرضت المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفرص تبادل الخبرات.

العالم- البحرين

ورحبت الأمين العام بالسفير الصهيوني المعين لدى المملكة، وأعربت عن تقديرها لما تشهده علاقات الصداقة بين البحرين والكيان من تطورٍ في شتى الصعد، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في مختلف أوجه التعاون- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأكد السفير الصهيوني حرص الكيان المحتل، على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين على كافة المستويات.

وكانت «رنا عيسى الخليفة»، قد شاركت في إضاءة ما يُعرف بشمعدان «عيد الحانوكا» اليهودي، وبحضور السفير الصهيوني «إيتان نائيه»، الذي وصل إلى البلاد بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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