الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أكبر معسكرات القاعدة في مأرب

العالم- اليمن

وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن قوات صنعاء سيطرت إثر معارك عنيفة مع قوات التحالف على أهم وأكبر معسكرات تنظيم القاعدة في وادي عبيدة جنوب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات صنعاء واصلت هجومها العسكري الواسع لليوم الثاني على التوالي باتجاه مواقع قوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة لها في وادي عبيدة جنوب مأرب، تمكنت من خلالها السيطرة على معسكر “كري” التابع لتنظيم القاعدة الذي يشرف عليه “خالد علي مبخوت العرادة.

وأكدت المصادر، أن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة كان التنظيم بصدد استخدامها في عملياته الإرهابية عند سقوط المدينة بقبضة قوات صنعاء.

واستقدم حزب الإصلاح في فبراير الماضي، أكثر من 150 عنصرا من تنظيم القاعدة من محافظة حضرموت بقيادة المدعو أبو هاجر الحضرمي، إلى جانب استقدام ما يقارب 100 عنصر اخرين تم جلبهم من البيضاء، بقيادة المدعو أحمد عباد الخبزي، اضافة إلى وصول 70 عنصرا من تلك العناصر من أبين بقيادة المدعو المرفدي إلى مدينة مارب.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت القياديين في حزب الإصلاح “خالد العرادة” الذراع الأيمن لـ”علي محسن الأحمر” وشقيق “سلطان العرادة” محافظ “حكومة هادي” في مأرب، و”هاشم محسن عيدروس الحامد” ضمن قائمة داعمي الإرهاب في مايو 2019.