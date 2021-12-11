الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة بعد مقاطعة حماس لها

العالم- فلسطين

ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاماً، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها «حماس» أيضاً، في عام 2017 بسبب مواقف السلطة الفلسطينية.

وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، «بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية».

وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعلياً إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية .

وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة «حماس» المشاركة في الاقتراع، إضافة إلى أنها تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضهما على أنهم «مستقلون».