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ليبيا: المفوضية تبحث مع مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية

ليبيا: المفوضية تبحث مع مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مع لجنة مشكلة من مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية وآخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية. 

العالم- ليبيا

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت بمقر المفوضية بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلسها أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب بحسب المكتب الإعلامي للمفوضة الوطنية العليا للانتخابات.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

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ليبيا: المفوضية تبحث مع مجلس النواب ملف الطعون الانتخابية

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