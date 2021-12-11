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انعقاد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

انعقاد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

عقد اليوم السبت بطهران الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

واستضاف رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي الاجتماع بحضور رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

وجرى البحث خلال الاجتماع حول اهم قضايا البلاد من ضمنها القضايا الاقتصادية، حيث اكد رؤساء السلطات الثلاث على تعزيز الوحدة والتضامن القائم لمعالجة قضايا البلاد والتقدم بشؤون المواطنين الى الامام.

ومن النقاط الاخرى التي جرى التاكيد عليها خلال الاجتماع؛ ضرورة المزيد من التعاون والتعاضد بين السلطات الثلاث في سياق الاسراع بحل قضايا ومشاكل البلاد.

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