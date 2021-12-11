شركات إسرائيلية تشارك ببناء نيوم في السعودية وتؤمن أرامكو سيبرانيا!

العالم- السعودية

وذكر معهد المجلس الأطلسي للأبحاث إن السعودية تلقت مساعدة من شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية للتعامل مع هجوم إلكتروني على شركة أرامكو.

وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية لديها محادثات مع صندوق الاستثمارات في السعودية للمساعدة في بناء مدينة نيوم.

وأزيح الستار عن مشاركة شركة المجوهرات الإسرائيلية الشهيرة “يافيل جولري” بفعاليات معرض صالون المجوهرات بموسم الرياض الذي يقام في السعودية.

وغردت الشركة ومقرها القدس المحتلة عبر “تويتر” تتفاخر بمشاركتها بالمعرض الذي عقد بين أيام 2 و 6 نوفمبر في الرياض.

وأشارت إلى استعدادها لتقديم خدماتها لـ”العائلات الملكية” في السعودية.

وسوقت الشركة الإسرائيلية أثناء فعالياتها لأغلى كمامة صنعت في التاريخ بقيمة مليون ونصف دولار.

يذكر أن السعودية لم تعلن رسميا عن تطبيع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي، رغم تأكيد رحلات طيران بينهما وتعاون عسكري مشترك وزيارات متبادلة.