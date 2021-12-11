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قرداحي: استقالتي حققت اقصى مستوى للمصلحة الوطنية

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي انه كان بإمكانه الاستمرار لكنه استقال لتحقيق المصلحة الوطنية وتثبيت مفهوم السيادة والكرامة الوطنية.

العالم – خاص بالعالم

صرح وزير الاعلام اللبناني السابق في حوار مع قناة العالم: "ان الاستقالة حققت اقصى ما يمكن ان تحققه على مستوى المصلحة الوطنية وعلى المستوى الشخصي، لان الازمة بدأت من اربعين يوم ".

واشار قرداحي: "الضغط علي بدأ من اربعين يوم، ضغط متعدد الجبهات، متعدد الأشكال يطالبني بالاستقالة، صمدت اربعين يوماً، وكان باستطاعتي ان اصمد اربع سنوات اكثر".

وكشف وزير الاعلام اللبناني السابق: "يوجد هناك شيء يسمى المصلحة الوطنية، لذا كنت ابحث عن منفذ حتى اثبت المصلحة الوطنية من جهة واخرج بكرامتي من جهة ثانية، واؤكد للذين كانوا يعاتبوننا في كل انحاء العالم العربي بان بهذا الموقف ثبتنا مفهوم السيادة الوطنية والكرامة الوطنية".

وعبر قرداحي: ان "ماحصل بعد زيارة الرئيس ماكرون، الى الخليج (الفارسي) الى السعودية لم يمضي عليها اكثر من عشرة ايام، لذا لننتظر اكثر، انا مازلت اتأمل بأن يتحقق شيء من وراء استقالتي على صعيد يوصل العلاقات المقطوعة بين دول الخليج (الفارسي) وبين لبنان".

وشدد قرداحي ان: "هذا كان الامل والهدف من الاستقالة، لكن لا نستطيع ان نقول الان انه لم يتحقق شيء، وان اطمح ان يتحقق شيء".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

هذا وستبث المقابلة كاملة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في التوقيت الآتي:

بتوقيت طهران: 20:03
بتوقيت غرينتش: 16:33
بتوقيت مكة المكرمة: 19:33

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