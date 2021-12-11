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مسؤول تركي: تركيا لن تدخل في صراع مع روسيا من أجل أوكرانيا

مسؤول تركي: تركيا لن تدخل في صراع مع روسيا من أجل أوكرانيا
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

وسائل إعلام أميركية تقول إن أنقرة أعلنت في مناسبات عدّة عن دعمها لكييف بشأن شبه جزيرة القرم، ومسؤول تركي يؤكّد أن تركيا لا تنسق خطواتها في أوكرانيا مع واشنطن.

العالم - تركيا

وتحدّثت وسائل إعلام أميركية، عن الموقف الذي ستتخذه تركيا حال نشوب نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن أنقرة كانت قد أعلنت في مناسبات عدّة عن دعمها لكييف بشأن شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول تركي لم يذكر اسمه، أنّ تركيا لن تدخل في صراع مع موسكو من أجل كييف في حالة اندلاع نزاع عسكري بينهما.

وأكّد المسؤول التركي أن ذلك لن يحدث حتى مع مراعاة عضوية أنقرة في "الناتو" ووجود تعاون عسكري مع الجانب الأوكراني.

وأشار المسؤول إلى أن "تركيا لا تنسق خطواتها في أوكرانيا مع واشنطن، لكنها تعمل بشكل مستقل لحماية مصالحها".

كما لفت إلى أن عدم رغبة تركيا بمواجهة روسيا عسكرياً تعكس السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، التي تتسم بـ "المناورة".

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