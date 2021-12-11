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قرداحي: البيان السعودي الفرنسي يحتاج حوار لبناني لبناني

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تحدث وزير الاعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في حوار مع قناة العالم عن مدى جدوى وتأثير البيان السعودي الفرنسي المشترك في حلحلة الأزمة التي تعيشها لبنان.

العالم – خاص بالعالم

وقال وزير الاعلام اللبناني السابق ان: "المطالب التي صيغت في البيان المشترك السعودي الفرنسي موجودة من قبل، وسبق وان تمت المطالبة بها مرارا وتكرارا من جهات متعددة، دولية وغير دولية حتى هناك لبنانيين يطالبون بهذا الامر، ولكن كل هذه البنود تحتاج الى حوار لبناني لبناني".

واكد قرداحي: ان "لاشيء يمكن فرضه على لبنان الا اذ كنا نريد ان نشن حرب على لبنان، حرب مثل العدوان على لبنان 2006 ولا سامح الله ان تتكرر".

وشدد وزير الاعلام اللبناني السابق: ان "هذا البيان المشترك الذي صدر عن المحادثات الفرنسية السعودية يحتاج الى حوار لبناني لبناني، يجب ان نجمتع كلنا كل لبنانيين ونتحدث، لان المستهدف هو حزب الله لهذا نتحدث مع حزب الله".

واشار قرداحي الى ان: "الفرنسيين والرئيس ماكرون خاصة، لانه يسعى منذ اكثر من سنة من انفجار مرفأ بيروت الى مساعدة لبنان، زار لبنان مرتين حاول تشكيل حكومة انقاذية، حكومة اخصائيين مع الرئيس سعد الحريري، مع الاخ مصطفى اديب، يحاول مساعدة لبنان لكن هناك ظروف لم تجعل هذه المحاولات تنجح او حالة دون نجاح هذه المحاولة".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

هذا وستبث المقابلة كاملة على شاشة قناة العالم هذه الليلة في التوقيت الآتي:

بتوقيت طهران: 20:03
بتوقيت غرينتش: 16:33
بتوقيت مكة المكرمة: 19:33

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