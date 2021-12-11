باريس تسبق واشنطن وتؤكد توقيع عقد بيع فرقاطات لليونان

العالم - أوروبا

وكانت الولايات المتحدة أعطت الجمعة الضوء الأخضر لإمكانية بيع اليونان أربع فرقاطات ما أثار مخاوف من توتر جديد مع باريس بعد الأزمة الفرنسية الأمريكية بشأن عقد ضخم لغواصات لأستراليا.

وقالت الوزارة "منذ أن كنا في نقاش مع اليونانيين لم يعد العرض الأمريكي مطروحا. وقعنا العقد مع اليونانيين. تم توقيعه بالأحرف الأولى قبل أيام قليلة".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليونانية أن العقد الفرنسي اليوناني "سار وسيستمر" العمل به. وقال مصدر في الوزارة إن "الاتفاق اليوناني الفرنسي ساري المفعول وسيستمر، وتم ذلك على أعلى مستوى ممكن".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها وافقت مسبقا على خطط لبيع أربع فرقاطات قتالية ومعداتها إلى أثينا بقيمة 6,9 مليارات دولار.