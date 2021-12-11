مثقفون فرنسيون من درعا: الحكومة الفرنسية أخطأت بموقفها تجاه سورية 

العالم-سوريا

وأوضح أعضاء الوفد خلال لقائهم محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن الحكومة الفرنسية اخطأت بموقفها تجاه سورية حيث أثبت السوريون أنهم مثال يحتذى به في الصمود والتصدي للإمبريالية العالمية.

وقال الكاتب والصحفي الفرنسي آلان بيير تيزيو قاومت بكتاباتي الهيمنة والغطرسة على الشعوب وأصابني الذهول عند زيارتي للمحافظات السورية من حجم الدمار لافتاً إلى أن نشاطاته وكتاباته بعد عودته لفرنسا ستركز على موضوع رفع الحصار عن الشعب السوري.

إيمانويل لوروا المستشار الإقليمي والدولي قال قدمت إلى سورية لأقول إنني أدعم النضال الوطني السوري مشيراً إلى ضرورة الوحدة واللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.

اللواء المتقاعد في الجيش الفرنسي ايف بيرو قال اندهشت بالروح الوطنية لدى السوريين الذين التقيناهم لافتاً إلى أن العمل في المرحلة القادمة يجب أن يركز على المصالحة وإعادة الدمج بين الشعبين السوري والفرنسي من منطلق أن عدونا واحد وهو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ماريا بومبيه ناشطة ومناهضة للصهيونية قالت أتيت لسورية لأحول تعاطفي إلى حالة واقعية وبدأت بالعمل مع وزارة التربية السورية لإطلاق مسابقة للقصائد الوطنية والتي تجسد الحالة الوطنية للسوريين وكيف عاشوا الانتصار لأقوم بدوري بجمعها وترجمتها للفرنسية ونشرها على نطاق واسع داخل فرنسا.

سورية أسهمت في تغيير النظام السياسي العالمي أحادي القطب

بيير تومان أستاذ جامعي قال إن عملي تحليلي وأبحث عن الدور السوري في المنظومة العالمية لأن سورية أسهمت في تغيير النظام السياسي العالمي أحادي القطب إلى نظام أكثر عدالة محكوم بتعدد الأقطاب.

وأكد أن الحكومة الفرنسية أخطأت بموقفها تجاه سورية وأن تضحيات الشعب السوري لن تذهب سدى والسوريون أصبحوا بصمودهم أبطالاً في نظر العالم أجمع لافتاً إلى أنه يكتب العديد من المقالات عن السياسة العالمية ودور سورية المهم.

الباحث والخبير والصحفي الفرنسي جون ميشيل فيرنوشيه قال قدمنا إلى سورية لنرى الخراب والدمار الذي خلفته الحرب وكيف يمكننا المساهمة في البناء من خلال الكلمة مؤكداً أن الهدف من الزيارة بناء جسور الثقة بين الشعبين السوري والفرنسي والعمل الجاد مع المثقفين السوريين لكسر الحصار عن الشعب السوري.

الكاتب والرحالة عدنان عزام أشار إلى أن مثقفين فرنسيين جاؤوا ليقولوا للشعب السوري انتم مثل يحتذى به في المقاومة والصمود ونحن كفرنسيين ندافع عن وطننا ونتضامن ونلتقي معكم لأنكم أيضا تدافعون عن وطنكم.

أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي قال نعول على الطبقة المثقفة في فرنسا لتخرج حكومتها من عباءة الإمبريالية الأمريكية مبيناً أن المثقفين السوريين سيعملون مع نظرائهم الفرنسيين لمناهضة الإمبريالية وتعزيز مبادئ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وجال الوفد على هامش الزيارة في مدينة درعا واطلع على حجم الدمار والخراب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة.