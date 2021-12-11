قرداحي يكشف دور استقالته في عقد فرنسا صفقات مع السعودية

العالم – خاص بالعالم

وصرح وزير الاعلام اللبناني المستقيل: "انا استقالتي تمت بناء على رغبة فرنسية، حتى اقول بصراحة وبعد التفكير العميق، لهذا قلت يمكن ان تكون مناسبة نخدم فيها مصلحة الوطن وترجع العلاقات مع الخليج (الفارسي)".

واكد قرداحي: "ان الرئيس ماكرون في النهاية هو رئيس فرنسا، وهو يحب لبنان ولكن ليس اكثر من فرنسا، وهو جاء في مهمة الى الخليج (الفارسي) ولكن ليس بمهمة من اجل لبنان فقط، اتي بمهمة اساسية وهي من اجل فرنسا، لديه مصالح تجارية، واقتصادية، لديه عقود مع دول الخليج (الفارسي) اتى بها، وهناك عقود تم التوقيع عليها، تبلغ المليارات، بمعنى ان مصلحة فرنسا في هذه الزيارة هي الاساس ولبنان هو تفصيل بالنسبة لمحادثات ماكرون".

واشار وزير الاعلام اللبناني المستقيل: "ليس لان ضغطت فرنسا على لبنان حققت او تمكنت من تنفيذ هذه العقود وكل الزيارت الرسمية التي تحصل بين دول او رؤساء دول كلها تكون محضرة ومبرمجة قبل تنفيذ هذه الزيارة".

واضاف قرداحي: "هناك سفراء ووزراء خارجية يقوموا بالعمل قبل ان يأتي رئيس الدولة، لذا هذه العقود جاءت ومعروف ان الرئيس ماكرون سوف يوقعها سوءا في الامارات او في السعودية او في قطر، لذلك استقالتي لم تساعد فرنسا في توقيع العقود، استقالتي جاءت كورقة ممكن ان يطرحها الرئيس ماكرون مع الولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفتح كوة في الجدار لفتح حوار بينه وبين السعوديين ثم بين السعوديين وبين لبنان".

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