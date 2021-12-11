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بايدن: الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة "مأساة تفوق التصور"

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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