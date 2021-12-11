لماذا وافق قرداحي على طلب فرنسا ولم يوافق للسعودية؟

العالم – خاص بالعالم

وقال وزير الاعلام المستقيل: "انا لم اسمع دعوة مباشرة من الحكومة السعودية او مسؤول سعودي يقول نريد جورج قرداحي ان يستقيل، يمكن في الاعلام كانت هناك مطالبة، ولكن اكثر المطالبات اتت من داخل لبنان".

واكد قرداحي: "انا عندما طرح علي موضوع الاستقالة من قبل مسؤولين لبنانيين قابلت غبطة البطريرك ورئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي، قلت بكل صراحة ووضوح لغبطة البطريرك انا حاضر للاستقالة ولست متمسك بالمنصب، ولكن لتكن هناك ضمانة حتى ترجع العلاقات بين الخليج (الفارسي) ولبنان وترجع الاحوال الى طبيعتها يرجعون لنا اخواننا الخليجيين هذه استقالتي بين يدك، وان لم تكن ضمانة تعهد على القليل".

واشار قرداحي: ان "لم يكن اي شيء ولم يعد اي شخص باي شيء ومضى شهر واسبوع وراء اسبوع لم يحصل اي شيء، الى ان جاءت زيارة ماكرون، بعد ان ناداني رئيس الوزرء نجيب ميقاتي وفاتحني بالموضوع وقال ان الرئيس ماكرون ذاهب الى السعودية ويرد ان يفتح موضوع لبنان لكن يريد ان تكن بيده ورقه، لانه على الظاهر من قبل حاولوا ان يتكلموا في الموضوع لكن كان هناك صد بهذا المجال، لذا ماكرون يريد ان تكون معه ورقة الاستقالة".

وكشف وزير الاعلام المستقيل: ان "قلت له هل هناك وعود قال لا ولكن الرئيس ماكرون يريد ان يبحث هذا الموضوع بشكل جدي وان لم يكن معه هذه الاستقالة لن يبحث الموضوع ولن يطرح الموضوع في المباحثات الفرنسية السعودية، لذا فكرت كثيرا انا وحلفائي".

واضاف قرداحي: "اول شخص استشرته رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، اخي وحبيبي وصديقي الذي رشحني لهذا المنصب، قال لي القرار يعود لك واي قرار تتخذه نحن والحلفاء معك ولن نؤثر عليك، انت ترى المصلحة الوطنية اين ومصلحتك الشخصية اين، هل ترى هناك جدوة من الاستمرار وهل ترى من ضمانات".

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