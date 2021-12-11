هل يندم قرداحي على استقالته لو لم تعد العلاقات مع الرياض؟

العالم – خاص بالعالم

وكشف وزير الاعلام المستقيل: "لا اعلم يمكن لن اشعر بالندم لان استقالتي لها عدة اسباب لا تتعلق فقط بالمصلحة الوطنية، استقالتي لها علاقة اكثر بروح التضامن الحكومي، نحن اتينا بهذه الحكومة واعتبرنا انها حكومة متضامنة واتينا لنضع يدا بيد حتى ننهض بلبنان ونخرجه من ازمة الوحل الغارق فيه".

وقال قرداحي: "نحن حكومة متضامنة واذا على اول مفترق خرج عدة وزراء يطالبوني بالاستقالة ورئيس الحكومة كل يوم وفي كل صباح ومساء يقول ان جورج قرداحي يجب ان يحكم ضميره ويقدم مصلحة الوطن على مصلحته، وهذا يعني ان استقيل".

واشار وزير الاعلام المستقيل الى ان: "هذه الحالة خلقت لدي قرف واكثر من ضيق نحن اتينا في هذه الحكومة على اساس التضامن فكيف على اول مفترق يطلبون مني ان استقيل، واسأل هل انا اخطأت كلهم يقولون لا، هل حديثي قبل شهرين من ان اصبح وزير للاعلام في الحكومة هل يلزم الحكومة، قالوا لا لم يلزم الحكومة، اذن لماذا يجب ان نرضى ان استقيل".

واضاف قرداحي: "اذ لو لم استقيل كيف لي ان اعود الى الحكومة اذا انظر الى زملاء معي قبل ايام خرجوا على شاشات التلفاز يطالبونني بالاستقالة، واصبحت باعينهم منبوذا فكيف يمكنني الاستمرار مع هذه الحكومة".

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