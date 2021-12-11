السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل يندم قرداحي على استقالته لو لم تعد العلاقات مع الرياض؟

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

عبر وزير الاعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي عن شعوره في حال لم تساعد استقالته في عودة العلاقات اللبنانية السعودية.

العالم – خاص بالعالم

وكشف وزير الاعلام المستقيل: "لا اعلم يمكن لن اشعر بالندم لان استقالتي لها عدة اسباب لا تتعلق فقط بالمصلحة الوطنية، استقالتي لها علاقة اكثر بروح التضامن الحكومي، نحن اتينا بهذه الحكومة واعتبرنا انها حكومة متضامنة واتينا لنضع يدا بيد حتى ننهض بلبنان ونخرجه من ازمة الوحل الغارق فيه".

وقال قرداحي: "نحن حكومة متضامنة واذا على اول مفترق خرج عدة وزراء يطالبوني بالاستقالة ورئيس الحكومة كل يوم وفي كل صباح ومساء يقول ان جورج قرداحي يجب ان يحكم ضميره ويقدم مصلحة الوطن على مصلحته، وهذا يعني ان استقيل".

واشار وزير الاعلام المستقيل الى ان: "هذه الحالة خلقت لدي قرف واكثر من ضيق نحن اتينا في هذه الحكومة على اساس التضامن فكيف على اول مفترق يطلبون مني ان استقيل، واسأل هل انا اخطأت كلهم يقولون لا، هل حديثي قبل شهرين من ان اصبح وزير للاعلام في الحكومة هل يلزم الحكومة، قالوا لا لم يلزم الحكومة، اذن لماذا يجب ان نرضى ان استقيل".

واضاف قرداحي: "اذ لو لم استقيل كيف لي ان اعود الى الحكومة اذا انظر الى زملاء معي قبل ايام خرجوا على شاشات التلفاز يطالبونني بالاستقالة، واصبحت باعينهم منبوذا فكيف يمكنني الاستمرار مع هذه الحكومة".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

لماذا وافق قرداحي على طلب فرنسا ولم يوافق للسعودية؟

قرداحي يكشف دور استقالته في عقد فرنسا صفقات مع السعودية

هل يندم قرداحي على مواقفه تجاه سوريا والمقاومة؟

قرداحي: البيان السعودي الفرنسي يحتاج حوار لبناني لبناني

قرداحي يكشف سبب الحملات التي انهالت عليه بعد تسلمه الحقيبة الإعلامية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري: القضايا الخلافية للجولة السادسة من محادثات فيينا لا تزال دون حل

قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد

فرنسا: عريضة حقوقية لوقف الصفقات العسكرية للإمارات

العصائب: فصائل المقاومة لن تسمح ببقاء القوات الأجنبية في العراق

فضيحة البصّامين في البحرين

بالفيديو.. خطباء السعودية يحذرون من جماعة "الأحباب"