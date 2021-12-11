ليبيا: أنباء عن دخول رتل عسكري من المنطقة الغربية لمدينة سرت

العالم- ليبيا

وقال الزوي في تصريح لـRT إن "رتلا عسكريا من المنطقة الغربية دخل مدينة سرت قبل قليل فى إجراء غير مسبوق، وأن هذا الدخول تم بتنسيق كامل بين الجيش الليبي شرق وغرب ليبيا، في إجراء يدل على تقدم فى ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وأكد الزوي أن "دخول الرتل العسكري تم وسط تأمين عسكري وأمني كامل".

وتابع "يأتي هذا فى ظل تواتر أنباء عن لقاء جمع الفريق عبد الرزاق الناظوي قائد الجيش الليبي المكلف من قبل المشير حفتر بالفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بالمنطقة الغربية".

وفي ذات السياق، قال الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل حفتر في سرت، قال عقب لقائه الفريق أول رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد بسرت: "اتفقنا على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي وبإذن الله سيكون ذلك قريبا، ومسؤوليتنا هي حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية"، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين، حيث عقد اللقاء في فندق المهاري بسرت.