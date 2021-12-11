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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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انقلاب الصورة
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جورج قرداحي: بيئة المقاومة هي لبنانية اكثر من اي واحد لبناني، دفعت دماء دفاعاً عن تراب هذا الوطن وعن اهل هذا الوطن كلهم
جورج قرداحي: المقاومة غيرت كل المفاهيم في لبنان واعطته عزة وكرامة، ويجب على كل لبناني ان يعترف بذلك ولا يخجل من هذا الموقف
جورج قرداحي: انا دفعت ثمن مواقفي منذ عشر سنوات بالنسبة لسوريا وبالنسبة للمقاومة في لبنان، واليوم دفعوني ثمن مواقفي من اليمن
جورج قرداحي: لابد من ان ياتي اشخاص نزيهون وحريصون على المال العام وحقوق ومصالح الناس
جورج قرداحي: انا طامح لخدمة بلدي، ومن موقعي كإعلامي واينما اكون
جورج قرداحي: الحسابات النيابية والانتخابات التشريعية لها حسابات ثانية نراها فيما بعد، على كل حال انا لست طامحاً لمركز سياسي
جورج قرداحي: شعبيتي زادت كثيرا، ولا استطيع ان اقول كم زادت وعلى الاقل 80 بالمئة من الشعب اللبناني، دعمني بهذا الموقف
جورج قرداحي: هناك احاديث ولكن لا يوجد شيء ملموس، لنعرف هل ستكون انتخابات تشريعية نيابية او لا
جورج قرداحي: اذا كان الشعب اللبناني يريد ان يدخل الى السياسة لا يستطيع احد ان يمنعه ولا اي تدخل خارجي يمكن ان يحول دون ذلك
جورج قرداحي:عندما ندخل الى اللعبة السياسية في لبنان فان الشعب اللبناني هو من يتحكم بها
جورج قرداحي: كيف نريد ان نصبح وطنا اذا هذا الطرف يريد ان ارضاء الدولة الفلانية وذاك يريد ان يرضي الدولة الاخرى، هذه التجربة تأثرت بها كثيراً
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش
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