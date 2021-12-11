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جورج قرداحي: موقفي تجاه المقاومة مبني على عقل وعلى تقييم واضح وشجاع وثابت لهذه التضحيات

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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