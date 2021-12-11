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جورج قرداحي: المقاومة غيرت كل المفاهيم في لبنان واعطته عزة وكرامة، ويجب على كل لبناني ان يعترف بذلك ولا يخجل من هذا الموقف

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

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