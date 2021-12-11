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جورج قرداحي: بيئة المقاومة هي لبنانية اكثر من اي واحد لبناني، دفعت دماء دفاعاً عن تراب هذا الوطن وعن اهل هذا الوطن كلهم

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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