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هل يشعر المواطن السعودي بالأمن والأمان في بلده؟

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج"المحميات" الذي يبث على شاشة قناة العالم، الضوء على موضوع الأمن والأمان في السعودية وشعور المواطن بأنه غير محمي وانه ليس بخير لا بداخل منزله ولا بخارجه.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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