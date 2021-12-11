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الاحتلال يعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

الاحتلال يعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن السلطات الصهيونية تعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

العالم-الاحتلال

وأشارت الصحيفة إلى أن تل ابيب تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.

وأوضحت أن الحكومة قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديمغرافي ثابت في الجولان، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشمل بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.

وتابعت أن تل أبيب لم تكتف بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل.

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الاحتلال يعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

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