الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران، علي باقري كني، ان "الصهاينة سيكونون مستائين" حينما ستقترب بلاده من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى.

العالم-إيران

وقال باقري كني، في تصريح تلفزيوني مساء السبت: "من الطبيعي رؤية الصهاينة وهو يشعرون بالاستياء عندما تتحدث إيران مع القوى العالمية حول الخلافات وهناك تفاعل بيننا. سيكونون بالتأكيد مستائين أكثر عندما سنتمكن من الاقتراب من اتفاق".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

روابط ذات صلة

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي ثلاث دول أوروبية ومورا في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى

الصين تنتقد الديمقراطية الأميركية: تصرفات أميركا تعاكس تيار التاريخ

بايدن يحذر بوتين من "تبعات اقتصادية مدمرة حال مهاجمة أوكرانيا"

الاحتلال يعتزم إنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

الحشد الشعبي يحبط تعرضا إرهابيا في ديالى

الاتحاد الأوروبي: الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة