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ارتفاع جديد في أسعار البنزين المدعوم في سوريا

ارتفاع جديد في أسعار البنزين المدعوم في سوريا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

رفعت الحكومة السورية سعر البنزين المدعوم (عبر البطاقة الإلكترونية) بنحو 46 في المئة ليصل إلى 1100 ليرة ارتفاعا من 750 ليرة.

العالم-سوريا

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القرار رقم 3598 إن السعر يتضمن رسم التجديدي السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيبدأ مع صباح يوم الأحد 12 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إن ذلك الإجراء يأتي بهدف "التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".

وكانت الوزارة رفعت سعر مبيع مادة المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بـ 1700 ليرة سورية أما البنزين أوكتان 90 عند 2500 ليرة سورية.

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