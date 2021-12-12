إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال الارباك الليلي في نابلس

العالم - فلسطين

وذكرت صفحات فلسطينية أن الشاب المصاب تلقى رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها أهالي بيتا.



وأحرق أهالي بيتا الإطارات، وأوقدوا الشعلات النارية، رفضا لإقامة بؤرة "افيتار" الاستيطانية على أراضي بلدهم.

وقبل يومين، استشهد الشاب جميل أبو عياش من بيتا، برصاص قوات الاحتلال.



وبعد ساعات من مراسم تشييع أبو عياش مساء أمس، أطلق مقاومون النار بكثافة على البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح.



وقدمت بيتا منذ بدء فعالياتها قبل ستة شهور، 9 شهداء إضافة إلى مئات المصابين.

في سياق آخر، قطع مستوطنون إسرائيليون، السبت، 600 شجرة زيتون من أراضي تعود ملكيتها لمزارعين فلسطينيين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنين إسرائيليين قطعوا 600 شجرة زيتون من أراضي بلدة دير شرف غربي نابلس".



وأوضح دغلس في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الأراضي قريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي مواطنين من بلدة دير شرف.



ووثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، منذ بداية العام الجاري، 427 حادثا (اعتداء) يتعلق بالمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس، بينها 312 حادثا أدى إلى وقوع أضرار بالممتلكات، و115 حادثا أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.



وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن، و145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.