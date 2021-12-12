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مباراة ربع النهائي بين الجزائر والمغرب..

علم فلسطين يغطي نجوم بطولة كأس العرب2021

علم فلسطين يغطي نجوم بطولة كأس العرب2021
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

رسم نجوم المنتخبين المغربي والجزائري لوحات رائعة على أرضية الميدان، خلال مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2021.

العالم - رياضة

هذا والتي احتضنها استاد الثمامة المونديالي، وقد اهتزت أركانه بأهازيج تمثل الروح الرياضية غناها المشجعون.

وسعى لاعبو المنتخبين إلى تجسيد روح الأخوة التي تجمع الشعبين العربيين، بعد كل لقطة يسقط فيها لاعب من الجانبين، إذ يسارع لاعب آخر للاطمئنان عليه، ومساعدته للنهوض على أرض الميدان.

وتفاعلت الجماهير الجزائرية والمغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواقف الروح الرياضية التي حرص اللاعبون على جعلها عنواناً للقاء، وصفق كذلك الجمهور الحاضر في الملعب تصفيقاً حارّاً بعد عناق بين النجم الجزائري يوسف بلايلي والمتألق في الدفاع المغربي محمد النهيري، بعد اشتراكهما في كرة قوية.

سلامة اللاعبين فوق أي اعتبار

عكس النجوم الـ22 الذين حضروا على أرضية الميدان، أجمل صورة عن الكرة العربية عموماً، والبطولة التي احتضنتها دولة قطر، إذ سارعوا إلى الاطمئنان على منافسيهم، سواءً من الجانب المغربي أو الجزائري، حرصاً منهم على سلامتهم، مما جعلهم محل إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأعلام الفلسطينية فوق الأكتاف الجزائرية

في كل مناسبة، يسارع نجوم منتخب "محاربي الصحراء" لحمل الأعلام الفلسطينية خلال احتفالاتهم بإنجازاتهم الكبرى، إذ طلب الظهير الأيمن حسين بن عيادة، علم فلسطين من مشجع رفعه على المدرجات، بينما سار الشاب، حسام الدين مريزيق، على خطاه، في حين وضع آخر الكوفية على أكتافه، الأمر الذي ذكّر عشاق المنتخب الجزائري بتصرّف نجمهم الأول، رياض محرز، عندما رفع علم فلسطين احتفالاً بتحقيق الدوري الإنكليزي الممتاز، مع فريقه مانشستر سيتي، الموسم الماضي.

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