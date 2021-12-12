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الصين تعلن رصد حالة إصابة بانفلونزا الطيور 'H5N6'

الصين تعلن رصد حالة إصابة بانفلونزا الطيور 'H5N6'
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت السلطات الصحية في إقليم غوانغدونغ بجنوب الصين، السبت، أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور H5N6 في مدينة هويتشو.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ، في بيان، إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة.

لكنها قالت إن الخبراء نصحوا المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ إجراءات وقائية، مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث إن من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي إتش5إن6 وإتش9إن2 خلال الشتاء والربيع.

وذكرت اللجنة في البيان أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما، ويخضع للعلاج في المستشفى.

وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6 في الصين هذا العام، ما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.

وتوفي عدد من المصابين بسلالة H5N6 في الصين هذا العام، وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.

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