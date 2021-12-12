إنطلاق مركز البحرين لمناهضة التعذيب

العالم - البحرين

وبحسب "مرآة البحرين"، المستشار القانوني "إبراهيم سرحان" هو أحد مؤسسي المركز. ودشن المركز حسابه على منصة الانستغرام، وكذلك على منصة تويتر.

وأوضح المركز أن اختيار لهذا اليوم يأتي "إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت في الجمعية العام للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي جاء في نصَّه بالمادة الخامسة:" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة".

وبمناسبة ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالقرار 46/39 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، نعلن عن بدء عمل مركزنا من هذا اليوم".

وحدد المركز رؤيته بأنها "تنطلق من أنّه: لا حياة ولا سلام مع جرائم التعذيب". مضيفًا "لذا سوف نسعى لتحقيق أهدافنا المتمثلة في مناهضة التعذيب ومساندة ضحايا التعذيب ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، داخل البحرين وخارجها، عبر مراقبة القوانين والتشريعات ومدى التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية".

وقال "لأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق الضحايا في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، فأننا نذكّر المجتمع الحقوقي والدولي بجرائم التعذيب التي حصلت وتحصل في البحرين دون محاسبة لمرتكبي الجرائم ودون تعويض أو جبر الضرر للضحايا".

وأوصى المركز "حكومة البحرين بالتحقيق الجاد ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب السابقة والحالية في السجون ومراكز التحقيق والنيابة العامة، ومعالجة النقص والخلل في القوانين والتشريعات المحلية لموائمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها البحرين في العام 1998م، وأن توقع وتنظم إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

المصدر: مرآة البحرين