العالم - المغرب

وكشفت مصادر مطلعة، عن استمرار الاتصالات لتحديد موعد جديد لـ القمة، وأضافت المصادر أن الزيارة الرسمية لـ وزير الخارجية الروسي، سيرغئي لافروف، إلى المغرب، تم تأجيلها بسبب السلالة الجديدة لـ كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، أو سلالة «B.1.1.529»، في بوتسوانا في 11 نوفمبر الماضي، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما صنفت منظمة "الصحة العالمية"، في وقت سابق، السلالة الجديدة من كورونا بـ المثيرة للقلق.

ويحمل "أوميكرون"، عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في «بروتين سبايك» الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

وكانت شركة "بيونتيك" الألمانية، أعلنت في وقت سابق، أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة «فايزر» الأمريكية، لا يزال فعالا ضد سلالة "أوميكرون" بعد 3 جرعات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة في المغرب، أعلنت أمس السبت، تسجيل 113 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، و366 حالة شفاء.

وقالت الوزارة المغربية، في نشرة يومية، إن حصيلة الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 951380 حالة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 14796 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وأشارت الصحة المغربية، إلى ارتفاع مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 934739 حالة شفاء.