الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

"أوميكرون"يؤجل القمة العربية الروسية في المغرب حتى إشعار آخر!

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تأجلت القمة "العربية الروسية"، التي كان من المقرر عقدها في مدينة "مراكش" المغربية،تأجلت بسبب سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

العالم - المغرب

وكشفت مصادر مطلعة، عن استمرار الاتصالات لتحديد موعد جديد لـ القمة، وأضافت المصادر أن الزيارة الرسمية لـ وزير الخارجية الروسي، سيرغئي لافروف، إلى المغرب، تم تأجيلها بسبب السلالة الجديدة لـ كورونا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، أو سلالة «B.1.1.529»، في بوتسوانا في 11 نوفمبر الماضي، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى، فيما صنفت منظمة "الصحة العالمية"، في وقت سابق، السلالة الجديدة من كورونا بـ المثيرة للقلق.

ويحمل "أوميكرون"، عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في «بروتين سبايك» الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

وكانت شركة "بيونتيك" الألمانية، أعلنت في وقت سابق، أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة «فايزر» الأمريكية، لا يزال فعالا ضد سلالة "أوميكرون" بعد 3 جرعات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة في المغرب، أعلنت أمس السبت، تسجيل 113 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، و366 حالة شفاء.

وقالت الوزارة المغربية، في نشرة يومية، إن حصيلة الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 951380 حالة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 14796 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وأشارت الصحة المغربية، إلى ارتفاع مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 934739 حالة شفاء.

روابط ذات صلة

المغرب وكوريا يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

المغرب يستفز شعبه باتفاقيات امنية مع العدو الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا وأستراليا واليابان تمول مد 'كابل' في المحيط الهادي.. والسبب

الجزائر مع قطر الأربعاء المقبل.. 'تبون' يهنئ منتخب بلاده بالتأهل للدور نصف النهائي من كأس العرب

العراق.. انطلاق عملية أمنية من 6 محاور في جبال حمرين (صور)

ترامب ينتقد قمة 'بايدن - بوتين' الأخيرة

الجزائر تهزم المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

"أوميكرون"يؤجل القمة العربية الروسية في المغرب حتى إشعار آخر!