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أمريكا وأستراليا واليابان تمول مد 'كابل' في المحيط الهادي.. والسبب

أمريكا وأستراليا واليابان تمول مد 'كابل' في المحيط الهادي.. والسبب
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت أمريكا وأستراليا واليابان، اليوم الأحد، أنها ستمول بناء كابل تحت البحر لتعزيز الوصول إلى الإنترنت بدول في المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

العالم -الأميركيتان

وبحسب "رويترز" قال الحلفاء الثلاثة إنهم سيطورون الكابل لزيادة سرعة الإنترنت في ناورو وكيريباتي وميكرونيزيا.

وجاب في بيان مشترك عن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أن "هذا سيدعم النمو الاقتصادي المتزايد، ويدفع فرص التنمية، ويساعد على تحسين مستويات المعيشة، مع تعافي المنطقة من الآثار الشديدة لكوفيد-19".

لم يحدد الحلفاء الثلاثة تكلفة المشروع.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة المحيطين الهندي والهادي بقلق من أن الكابلات التي وضعتها الصين يمكن أن تعرض الأمن الإقليمي للخطر. من جهتها نفت بكين أي نية لاستخدام كابلات الألياف الضوئية التجارية للتجسس.

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