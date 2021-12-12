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لبنان: 34163 شخصا تلقوا اللقاح في يوم الأول في ماراتون فايزر

لبنان: 34163 شخصا تلقوا اللقاح في يوم الأول في ماراتون فايزر
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة  في لبنان ان عدد الذين تلقوا اللقاح في يوم الأول السبت  في ماراتون فايزر لجميع الفئات العمرية بلغ 34163 شخصا.

العالم_لبنان

وذكرت الوزارة بأن الماراتون سيستمر في يومه الثاني اليوم الأحد داعية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الكثيفة.

و في السياق أعلن وزير الصحة لبنان فراس الأبيضفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، اعطاء 4535 جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا في اليوم الثاني من ماراتون فايزر، قائلا: بداية جيّدة 4535 جرعة حتى الآن.

و جاء في تقرير اليومي لوزارة الصحة العامة​، تسجيل 1790 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19خلال 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 688515.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1772 إصابة بين المقيمين و18 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 12 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8836.

وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 614، من بينها 286 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20704.

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