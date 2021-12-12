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قاووق: الذي يسمم أجواء الإنتخابات في لبنان ويهدد نزاهتها التدخلات الأميركية والسعودية

قاووق: الذي يسمم أجواء الإنتخابات في لبنان ويهدد نزاهتها التدخلات الأميركية والسعودية
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أن قرار حزب الله وحلفائه هو العمل على إجراء الإنتخابات النيابية القادمة، وأن الذي يسمم أجواء الإنتخابات ويهدد نزاهتها، هو حجم التدخلات الأميركية والسعودية، ولذلك نطالبهم بوقف التدخلات في الشؤون اللبنانية الداخلية.

العالم_لبنان

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال أسبوع فقيد الجهاد والمقاومة حسان علي عطايا في بلدة طيرحرفا، جنوب لبنان أضاف إن ما يسعون إليه عبر الإنتخابات هو تحقيق ما عجزوا عنه بالحروب والضغوط والعقوبات، وعليه، فإن لبنان لن يكون ساحة مستباحة للأهداف الإسرائيلية التي يسوّق لها الأميركيون.

كما رأى الشيخ قاووق أن الأميركيين قادرون على تمويل الحملات الإنتخابية وضخ الرشى في كل اتجاه والتحريض واستحداث الفتن، ولكنهم أعجز من أن يغيروا هوية لبنان المقاومة.

وختم بالقول إن المهزومين في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، ليسوا في موقع يخولهم فرض شروطهم على لبنان المنتصر.

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