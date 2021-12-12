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إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين في بيلاروس

إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين في بيلاروس
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

العالم-العراق

وقال المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصحاف في بيان، إن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين".

وأضاف، ان "جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو إستثنائية جداً لتقديم الدعم الانساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور".

واشار الى ان "وفودنا القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا، ليتوانيا ولاتيفيا".

وتابع الصحاف، "تمكنّا من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافر وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية".

واستدرك، "منحنا حتى الان (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا".

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إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين في بيلاروس

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