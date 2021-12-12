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تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد مصانع القوة البحرية التابعة للجيش الايراني عن تجهيز أول سفينة استطلاع بحرية أطلق عليها أسم "شيراز".

العالم - ايران

وفي بيان للعلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان قائد مصانع القوة البحرية التابعة للجيش قال: إن سفينة الاستطلاع "شيراز" (مشروع قيد الإنشاء في مجمع طلائيه)، هي أول مدمرة إيرانية مجهزة بمهبط لطائرة مروحية ولها برج مختلف لتركيب رادارات محلية الصنع.

واضاف: تم استخدام مجموعة واسعة من وسائل الحرب الإلكترونية والاستطلاع والمخابرات في بناء هذه المدمرة ، والتي اجتازت بنجاح اختباراتها الأولية بجهود الخبراء الايرانيين الشباب، وحاليا في المراحل النهائية من التجهيز.

وستنضم سفينة الاستطلاع إلى القوة البحرية للجيش الايراني بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والتشغيلية.

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