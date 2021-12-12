شاهد.. هكذا تدمر غارات السعودية الحجر والبشر في اليمن

العالم - اليمن

لا شيء غير الخراب والدمار والاوجاع هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على اغلب مناطق اليمن ففي التصعيد الاخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفة الماساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في اغلب المناطق اليمنية المستهدفه.



هنا في الحدود اليمنية السعودية يعيش السكان في مزارعهم وقراهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر حيث تجرب السعودية على رؤسهم بشكل يومي جميع انواع الاسلحة الامريكية والغربية ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى بشكل مستمر.

وفي ظل الدعم الغربي والامريكي للعدوان السعودي بالاسلحة المتوعة لا يتوانى الطيران السعودي من استخدام جميع الاسلحة المحرمة ومنها الاسلحة العنقودية التي تواصل حصد ارواح الكثير اغلبهم من الاطفال والنساء واخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجه الذي انفجرت به قنبلة عنقودية اثنا ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في احد المزارع.



هنا ايضا في محافظة مارب شمال شرق البلاد فقد الالاف من القرويين والمزارعين منازلهم حيث ادت الغارات الاخيرة الى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكلا يومي.

استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية ادى الى انهيار كامل للخدمات الصحية في اغلب المناطق اليمني حيث دمر الطيران اغلب المراكز الصحية كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن ما ادى الى تضاعف الماساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الامكانيات والخدمات.