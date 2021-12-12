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رئيس الجمهورية: الهدف من ميزانية العام الايراني القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي

رئيس الجمهورية: الهدف من ميزانية العام الايراني القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الهدف الرئيس لميزانية العام الايراني القادم( يبدا في 21 اذار/مارس 2022) تحقيق الاستقرار الاقتصادي، قائلا: ان الميزانية"يجب أن تتمتع الميزانية باستقرار لكي يطمئن المنتجون والمستهلكون والسوق من الظروف القادمة، ولا بد لنا تقديم ميزانية لا تعاني من العجز .

العالم - ايران

وأوضح آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الأحد في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي أن الهدف الأول من ميزانية العام الايراني القادم هو الاستقرار الاقتصادي وقال بانه يجب أن يتمتع الاقتصاد باستقرار لكي يمكن المنتجون و المستهلكون و السوق الاعتماد عليه وإن من ضروريات الاستقرار الاقتصادي هو تقديم ميزانية لا تعاني من العجز، فالعجز في الميزانية هو السبب الرئيسي للعديد من المشاكل في البلاد.

وأضاف: "نحتاج إلى حركة جهادية وخطة لكل المسؤولين وسيتم اتخاذ اجراءات مناسبة بتخطيط دقيق تزيل العقبات امام الناس".

واشار إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على إصلاح هيكلية الميزانية وقال ان "قائد الثورة يؤكد دائما على ارتقاء مستوى الاستثمار وتوفير فرص العمل واليوم يعد التوظيف من أهم القضايا في البلاد.

واعتبر رئيس الجمهوریة موضوع الانتاج و توفير فرص العمل من محاور ميزانية العام الايراني القادم وقال ان "هذا العام هو عام دعم الانتاج و جميع المحافظات قلق بشأن البطالة ، لذا فإن الانتاج وتوفير فرص العمل هما المحوران الرئيسيان للميزانية.

يتبع ..

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