طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان

العالم - أفغانستان

ونقلت وكالة "تولو نيوز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية طالبان، عبدالقهار بلخي‎، الذي قال "إن الحكومة الأفغانية رحبت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات المالية الخارجية الشخصية إلى أفغانستان".

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" تصريحا قال فيه: "الحكومة الأفغانية‎ ترحب بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة تسمح بالتحويلات الشخصية إلى أفغانستان وتمكن الأفغان الذين يعيشون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان".