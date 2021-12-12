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قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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