شاهد.. أعاصير عنيفة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمار وقتلى

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سلسلة أعاصير غير مسبوقة، اجتاحت ست ولايات أمريكية هي كنتاكي، وميسوري وأركنساس وتينيسي، وإلينوي ، ومسيسيبي تجاوزت سرعة الرياح المرافقة للأعاصير ثلاثمئة كيلومتر في الساعة وخلفت العشرات من القتلى في كنتاكي وحدها ، وقطعت الكهرباء اوالماء عن عشرات الآلاف في الولاية بالاضافة الى مفقودين، وأدت الى دمار هائل، اقتلعت الاعاصير أسطح المباني وهدمت منازل ومصانع ومباني عامة، ودارا لرعاية المسنين وكنيسة ومحكمة ومركزا لإطفاء الحريق وآخر للشرطة في بلدة في كنتاكي وأودت الاعاصير بحياة ستة عمال على الأقل في مستودع شركة أمازون في ولاية إلينوي فيما تمكن خمسة وأربعين من أصل مئة وعشر عمال من الخروج من المستودع.



حالة الطوارئ، أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في كنتاكي، الولاية الاكثر تضررا بالاعاصير التي ضربت المناطق الوسطى لأمريكا، وأشار إلى امكانية إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتضررة الاخرى إذا طلب حكامها ذلك. بايدن وصف ماخلفته الأعاصير بمأساة تفوق التصور وتعهد بإرسال مساعدات فدرالية إلى الولايات المتضررة. وقال أن ادارته تعمل مع حكام الولايات لضمان توفر ما هو ضروري للبحث عن ناجين



لم يحدد حجم الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار المادية، وتم إنقاذ ثلاثين شخصا، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض في ولاية ميسوري. وقد بدأت الوكالات الفدرالية للاستجابة للكوارث بالفعل الانتشار في الميدان للبدء بعمليات الإغاثة. وستذهب فرقا من وكالة الطوارئ إلى كنتاكي لتقديم مواد إضافية والمساعدة في توفير مساكن مؤقتة لأولئك الذين دمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار بالغة. وبعد أن مزقت الأعاصير طريقا بطول ثلاثمئة وخمسة وستين كيلوكترا عبر الغرب الأوسط والجنوب للولايات المتحدة، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن هذه الاعاصير غير معتادة في الأشهر الباردة.