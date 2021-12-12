ترامب يمدح عباس ويذم نتنياهو

العالم - الاحتلال

وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس السبت، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، أشار فيه الى أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن ترامب أدرك، مبكرا، أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر من أبومازن أمام تحقيق السلام، موضحا على لسان الرئيس الأمريكي السابق، أن الرئيس محمود عباس كان رائعا، مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعات رائعة.

ونقل الصحفي على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة "الأب بالنسبة لي"، لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بنتنياهو.

وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.