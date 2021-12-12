الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن اللقاء الثنائي بين بوتين وبايدن

العالم - روسيا

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن التفاصيل الجديدة عن اللقاء الثنائي وقال إن "لهجة المحادثات بين الرئيسين عبر الفيديو كانت محددة للغاية ودون أي تناقضات".

وأضاف بيسكوف قائلا: "الرؤساء بطبيعة الحال يظهرون لبعضهم البعض سمات الاتصال والتواصل الجيد، ولكن من وجهة نظر المواضيع ومناقشة القضايا فهناك نبرة محددة للغاية لا تسمح بالتناقضات بين الجانبين".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.