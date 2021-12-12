ليبيا.. ترحيب أممي بلقاء رئيس أركان الجيش مع قائد قوات حفتر

العالم - ليبيا

جاء ذلك غداة إفادة وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بأن لقاء عقد يوم السبت، بمدينة سرت ضم الحداد والناظوري، دون أي تفاصيل إضافية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، إنها "ترحب ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت".

وأضافت: "تشجع البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".

ويوم أمس، أشاد نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي في إفادتين منفصلين، باللقاء ذاته، واعتبراه خطوة نحو "توحيد" المؤسسة العسكرية.

ويتألف المجلس الرئاسي من 3 شخصيات تمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا، وهي رئيس المجلس محمد المنفي ممثلا لإقليم برقة (شرق)، والنائب الكوني ممثلا لإقليم فزان (جنوب)، والنائب اللافي ممثلا لإقليم طرابلس (غرب).

فيما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، يوم أمس، مقطع فيديو قال فيه الناظوري: "اتفقت مع رئيس الأركان محمد الحداد على توحيد المؤسسة العسكرية بدون تدخل خارجي".

وعانت ليبيا البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على مدى سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت قوات حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.