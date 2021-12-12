ارتفاع حصيلة جريمة العدوان في حجة إلى 3 شهداء

العالم - اليمن

وأفادت "المسيرة نت" بارتفاع حصيلة جريمة استهداف طيران العدوان لمنزل المواطن يحي مهدي حدادي في حرض إلى ثلاثة شهداء بعد استشهاد امرأة في الستينات من عمرها.

وكانت المسيرة قد أفادت في وقت سابق، باستشهاد طفلين وجرح اثنين آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في عزلة بني الحداد بمديرية حرض حجة، بالإضافة إلى احتراق المنزل المستهدف بالكامل.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بمديرية عبس بذات المحافظة المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أدت إلى بتر يده وقدمه.