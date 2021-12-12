شاهد.. المفاوضات النووية تسير نحو انجاز اتفاق..

العالم - خاص بالعالم

وقال شعيتو في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية التصريحات الروسية والايرانية حول المفاوضات النووية تمثل حقيقة ما يجري في فيينا لانهما ليس لهما ابعاد سياسية داخلية كما الاوروبي أو الاميركي.

وأضاف شعيتو: بحسب التصريحات الايرانية والروسية يبدو ان المفاوضات تتجه نحو انجاز اتفاق معين مازالت تبحث تفاصيله التقنية، مؤكداً ان الخطوط العامة للاتفاق هي ذاتها التي كانت في الاتفاقات السابقة. الاوروبي يقول نلتزم بالمضمون لكن هذا الكلام ليس سوی نوع من الرسائل السياسية ولاتعني شيئاً ويبدو انهم دخلوا البحث في تفاصيل تقنية للاتفاق.

وأكد ان اوروبا تتأرجح بالسعي للاستقلال بقرارها السياسي وتتقدم بطروحات مستعجلة لانجاز اتفاق مع ايران لكسب السوق الايراني ولكنها من جهة اخری تحت ضغوط اميركية شديدة.