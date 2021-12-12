وسم "اسحبوا فيلم أميرة" يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول إسحبوا فيلم اميرة. هذا هو لسان حال الشارعين العربي والاسلامي بعد الضجة التي احدثها فيلم اميرة الذي يتحدث عن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعائلاتهم بطريقة تشوه صورة هؤلاء الاسرى وتخدم رواية الاحتلال.

في ملف هاشتاغ الثاني منذ مجيئهم الى لبنان يواجه الفلسطينيون مشاكل عدة تتعلق بأوضاعهم القانونية والهامش المسموح لهم العمل فيه. مؤخرا اعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اصدار قرار يسمح للفلسطينيين بالعمل في وظائف كانت ممنوعة عليهم في السابق. القرار اثار موجة من الجدل بين مؤيد له وبين محذر من توطين الفلسطينيين رغم ان القرار يتعلق بالتوظيف وليس منح الجنسية للفلسطينيين.

في ملف هاشتاغ الثالث ما قصة مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ تسريب صوتي مسجل قيل انه لمستشارين للسيسي وهم يتفقون مع رجال اعمال وشخصيات مصرية حول تمرير اعمال مقابل رشاوى مالية ضخمة. نستمع لمقطع صغير من التسريب.

في ملف هاشتاغ الرابع الاسلاموفوبيا او كراهية المسلمين والتحريض ضدهم لم تعد تقتصر على المسلمين المتواجدين في الولايات المتحدة. هذه العنصرية وصلت الى السياسيين الاميركيين من اصول عربية او اسلامية. النائبتان في مجلس النواب الأميركي الهان عمر ورشيدة طليب تعرضتا لتحريض عنصري اثار كراهية ضدهما وصلت الى حد التهديد بالقتل.

في ملف هاشتاغ الخامس قد نسمع عن مسابقة ملكة جمال العالم، لكن هل سمعتم عن مسابقة ملكة جمال الابل؟ وقد نسمع عن عمليات تجميل وحقن بالبوتوكس للسيدات والذي هو للمناسبة ممنوع على من يتقدمن لمسابقة ملكة جمال العالم، لكن هل سمعتم عن حقن الابل بالبوتوكس للفوز في المسابقة؟