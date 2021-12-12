العراق.. اجتماع امني رفيع بين البيشمركة والقوات الاتحادية

العالم- العراق

وترأس الفريق اول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وفدا امنيا رفيع المستوى وصل إلى قضاء مخمور صباح اليوم الاحد، حيث تم عقد اجتماع في مقر قيادة الفرقة 14 بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة برئاسة رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال محمد عمر، وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.

وحول تفاصيل الاجتماع قال الشمري، وفقا لـ السومرية نيوز، انه "استكمالا لاعمال التنسيق والاجتماعات المشتركة التي بدأنها في العاصمة بغداد مع قادة المحاور، الاول والثاني والثالث والرابع وقيادة عمليات ديالى وكركوك في الاسبوع الماضي التقينا اليوم في قضاء مخمور بحضور رئيس اركان البيشمركة وقيادات المحاور الخامس والسادس والسابع والثامن وقيادة عمليات نينوى".



وأضاف الشمري، ان "الاجتماع كان ناجح وتبادلنا اهم المعلومات الاستخبارية العالية الخطورة".



وتابع نائب قائد العمليات المشتركة، "كان هناك تقييم شامل لكل قواطع المسؤولية في قاطع عمليات نينوى والقاطع المقابل لقاطع البيشمركة".



ولفت الى انه "اعطينا صلاحيات للتنسيق والعمل المشترك للسمتويات الدنيا وأمري التشكيلات والوحدات اضافة الى ضباط الاستخبارات".



وختم الشمري بالقول، "ستتبع الاجتماع عمليات مشتركة وتنسيق أمني وتبادل مفصل للعمليات الاستخبارية بين الطرفين".

بدوره قال رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال محمد عمر، إن "اجتماع اليوم جاء مكملا للاجتماعات السابقة بين قيادات البيشمركة وقوات الجيش العراقي"، مبينا إن "الاجتماع تم مع قادة المحاور الخامس والسادس والسابع والثامن".

وأضاف، إن "اجتماعنا كان جيد، حيث تم مع قيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات غرب نينوى وبوجود العمليات المشتركة".



وتابع رئيس أركان البيشمركة، "اتفقنا على التعاون والتنسيق بين القطعات وتنفيذ عمليات مشتركة ضد فلول الإرهاب".



وأكد، أن "داعش وعملياته بدأ يزداد في المنطقة ولهذا يجب التعاون المشترك للقضاء عليه".